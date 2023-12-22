Врач-гериатр рассказала петербуржцам, как стать долгожителями

Пациенты старшего возраста нуждаются в активном образе жизни, который включает как физическую активность, так и социальную.

Продолжительность жизни неуклонно растёт, а вместе с ней увеличивается количество людей с возрастными заболеваниями. Сегодня почти четверть населения Петербурга составляют пенсионеры. Особое внимание уделяется ветеранам войны и труженикам тыла. Улучшение качества их жизни является одной из ключевых задач системы здравоохранения. О том, когда следует обращаться к гериатру, что врачи думают о работе на пенсии и какой вид спорта рекомендуется пожилым людям, рассказала "Петербургскому дневнику" врач-терапевт 34-го гериатрического отделения Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры проподевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С. М. Рысса ФГБОУ СЗГМУ им. И. И. Мечникова Ирина Сухомлинова.

Медик отметила, что пациенты старшего возраста нуждаются в активном образе жизни, который включает как физическую активность, так и социальную. Физическая активность не всегда подразумевает занятия физкультурой в традиционном понимании. Это могут быть домашние дела, лёгкая зарядка или прогулка. Однако любая физическая активность должна быть определена с учётом состояния здоровья пожилого человека, наличия у него заболеваний, их компенсации и риска прогрессирования. В этом вопросе пациенту и его родственникам необходима помощь гериатра.

Поддержание активного образа жизни возможно только при полноценном питании, адекватном лечении и контроле за состоянием здоровья, а также при наличии социального взаимодействия, добавила Сухомлинова. Поэтому, работая с родственниками пациентов, врачи разрабатывают стратегию, которая помогает пожилому человеку оставаться частью семьи, круга общения и места проживания.

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Фото: предоставлено "Петербургскому дневнику" Госпиталем для ветеранов войн