Онколог-уролог оценил здоровье петербургских мужчин

Некоторые мужчины считают, что если у них нет болей, то нет и необходимости посещать врачей.

Привычка следить за своим здоровьем у российских мужчин, к сожалению, отсутствует. Обсуждать свои заболевания вслух тоже не принято. Особенно сложно обратиться к специалисту, когда проблемы касаются репродуктивного здоровья. В интервью "Петербургскому дневнику" врач онколог-уролог госпиталя для ветеранов войн Абдул Аюб поделился причинами, по которым мужчины откладывают визит к врачу и как неверный образ жизни может повлиять на их здоровье.

Некоторые мужчины считают, что если у них нет болей, то нет и необходимости посещать врачей. Мужчины не очень склонны к профилактическим осмотрам и регулярным обследованиям. Недавнее исследование показало, что 70% опрошенных были готовы заниматься любыми делами дома, лишь бы избежать похода к врачу. Однако регулярное посещение врача позволяет выявить не только проблемы с андрологией, но и онкологические заболевания на самых ранних стадиях.

Эксперт рекомендует проведение профосмотров с учетом возрастных особенностей. Начинать следует с возраста 20-35 лет, когда формируются здоровые привычки и усваиваются навыки контрацепции, отдыха и управления стрессом. В этот период особенно важно сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, при изменении половых партнеров или при планировании беременности. Прививка от вируса папилломы человека также играет важную роль, так как этот вирус может привести к серьезным осложнениям, включая рак половых органов. Рак яичек также может стать проблемой в этом возрасте, поэтому важно обращаться к врачу при появлении характерных симптомов.

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Фото: Юлия Николаева/Петербургский дневник