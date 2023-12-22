Терапевт Водовозов рассказал, у какой группы людей нет шансов полететь в космос

По словам эксперта, к здоровью космических туристов будут предъявлять меньше требований, чем к профессионалам.

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, у какой группы людей нет шансов полететь в космос. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, к здоровью людей, которые интересуются космическим туризмом, будут предъявлять меньше требований, чем к профессионалам. Водовозов отметил, что их ожидает такой же старт, как у космонавтов. Врач добавил, что огромное количество хронических заболеваний сразу перечеркивают возможность полета.

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