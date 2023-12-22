Покупатель сымитировал перевод 80 тысяч рублей на счёт продавца и даже показал на экране мобильного платежное поручение, после чего забрал гаджет и ушёл. Деньги на счёт продавца IPhone так и не поступили.

В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве с покупкой IPhone через сайт частных объявлений. Об этом сообщила региональная пресс-служба МВД.

В ночь на 2 мая в полицию обратился 33-летний гендиректор коммерческой фирмы. Предприниматель пояснил, что в начале апреля решил продать свой IPhone за 80 тысяч рублей, разместив объявление на одном из сайтов частных объявлений. Получив отклик от потенциального покупателя, петербуржец передал свой телефон с сопроводительными документами и аксессуарами своей помощнице, которая должна была пойти на встречу с покупателем. Сделка состоялась в одном из ресторанов на Орловской улице. Покупатель сымитировал перевод 80 тысяч рублей на счёт продавца и даже показал на экране мобильного платежное поручение, после чего забрал гаджет и ушёл. Деньги на счёт бизнесмена так и не поступили. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

У дома 1 по Орловской улице предполагаемый мошенник был задержан. Им оказался 21-летний уроженец одной из закавказских республик, проживающий на Крестовском проспекте в Петербурге. Как оказалось, это не первая подобная статья в биографии задержанного.

Ранее в Петербурге задержали похитителей дорогостоящих смартфонов. В период с 17 по 26 февраля в полицию Калининского, Приморского, Московского и Центрального районов Петербурга поступило пять заявлений от петербуржцев о том, что находясь на улицах и в общественных местах в ночное время, к ним под различными предлогами подходила компания мужчин, знакомилась и втягивала в беседу. После того, как незнакомцы отходили, потерпевшие обнаруживали пропажу своих смартфонов.

Видео: МВД