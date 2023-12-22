В Петербурге задержали похитителей дорогостоящих смартфонов

Оперативники установили, что в состав группы входили 3 уроженца одной из стран ближнего зарубежья, 24, 30 лет и 31 года, и 27-летний житель Красногвардейского района.

В Петербурге задержали группу похитителей дорогостоящих смартфонов. Подробности сообщили в региональной пресс-службе МВД.

В период с 17 по 26 февраля в полицию Калининского, Приморского, Московского и Центрального районов Петербурга поступило пять заявлений от петербуржцев о том, что находясь на улицах и в общественных местах в ночное время, к ним под различными предлогами подходила компания мужчин, знакомилась и втягивала в беседу. После того, как незнакомцы отходили, потерпевшие обнаруживали пропажу своих смартфонов. Марка похищенных гаджетов у всех потерпевших была одна – Iphone – стоимость варьировалась от 45 000 до 100 000 рублей.

Удалось установить, что к хищениям причастна одна и та же группа. Оперативники установили, что в состав группы входили 3 уроженца одной из стран ближнего зарубежья, 24, 30 лет и 31 года, и 27-летний житель Красногвардейского района. Все они были задержаны по адресам проживания.

В ходе обысков похищенное имущество частично изъято. Позднее они будут возвращены законным владельцам. Ранее возбужденные уголовные дела объединены в одно производство.

Ранее на Piter.tv: Петербуржцы предпочли восстановленные iPhone другим брендам.

Фото и видео: МВД