Петербуржцы предпочли восстановленные iPhone другим брендам

Если по итогам 2023 года лидером на вторичном рынке смартфонов был Samsung, то в первом квартале этого года самым популярным брендом стал Apple. На него приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов. Чаще всего россияне покупают iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.
Samsung занял второе место по итогам квартала с долей 31,1%, здесь наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей в 15,6%. В списке лидеров продаж этого бренда Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и более бюджетный Redmi 9.
В целом продажи китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, появившийся в сегменте восстановленных смартфонов лишь в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских брендов с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.
Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование.
Давид Борзилов, директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона
Фото: unsplash
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