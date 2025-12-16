It-эксперт рассказал, какие модели телефонов вырастут в цене и на сколько из-за развития ИИ

Илья Корнейчук рассказал о причинах повышения стоимости на производство гаджетов от Apple.

Повышение цен, скорее всего, не затронет старые модели iPhone. Соответствующее заявление в комментарии журналистам телеканала "360.ru" сделал IT-эксперт, ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук. По прогнозу российского специалиста, подорожают только новинки. Речь идет о том, что базовую модель смартфона iPhone 17 можно будет приобрести дороже на 100 долларов, более крутые версии — на 200 долларов. Ультра, раскладная версия может стоить уже на 300 долларов дороже, чем до подорожания оперативной памяти. Ситуация связана с тем, что расходы компании Apple на производство электроники увеличились из-за дефицита микросхем памяти. Последняя же проблема связана с развитием искусственного интеллекта (ИИ), для обучения которого тоже нужны эти комплектующие. Эксперт допустил также, что в результате Apple откажется от самых дешевых моделей, например MacBook Neo с чипами от iPhone. В IT-сфере рассказали, что еще во времена майнинга крупные технологические компании искали способ продавать видеокарты не только геймерам. Сейчас эта проблема полностью решена, потому что процессор, видеокарта и в первую очередь память необходимы для обучения ИИ. При этом важно помнить, что подорожание на 50 процентов каждый квартал стало обычным делом для рынка. Какие-то ячейки подорожали уже более чем в пять раз с 2025 года.

У них линейка сбалансирована более или менее. Они знают, что люди покупают. И вряд ли они будут какие-то модели совсем удалять. Скорее под нож пойдут версии с определенным объемом памяти, то есть конфигурации будут недоступны с таким объемом памяти Илья Корнейчук, IT-эксперт

Эксперт добавил, что традиционные игроки рынка, такие как SK Hynix, Samsung и Micron, не могут удовлетворить возросший интерес со стороны клиентов. Эти компании многие годы не инвестировали в строительство новых заводов, так как боялись отсутствия потребительского спроса.

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Фото: Piter.tv