  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Политолог Журавлев назвал серьезной опасностью появление ядерного оружия в Польше
Сегодня, 13:38
115
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Политолог Журавлев назвал серьезной опасностью появление ядерного оружия в Польше

0 0

Он подчеркнул, что власти страны хотят показать себя в военной мощи.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал серьезной опасностью появление ядерного оружия в Польше. Об этом он рассказал в интервью.телеканалу "360".

По словам эксперта, Польша обладает сильной экономикой относительно других соседних стран. Он подчеркнул, что власти страны хотят показать себя и в военной мощи. Журавлев считает, что наличие ядерного оружия на территории Польши потребует от России и Белоруссии увеличить ядерные силы.

Ранее терапевт Водовозов рассказал, у какой группы людей нет шансов полететь в космос.

Фото: pxhere.com

Теги: дмитрий журавлев, мнение эксперта, польша, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии