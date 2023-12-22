Политолог Журавлев назвал серьезной опасностью появление ядерного оружия в Польше

Он подчеркнул, что власти страны хотят показать себя в военной мощи.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал серьезной опасностью появление ядерного оружия в Польше. Об этом он рассказал в интервью.телеканалу "360".

По словам эксперта, Польша обладает сильной экономикой относительно других соседних стран. Он подчеркнул, что власти страны хотят показать себя и в военной мощи. Журавлев считает, что наличие ядерного оружия на территории Польши потребует от России и Белоруссии увеличить ядерные силы.

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