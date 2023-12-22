В Петербурге планируют построить железнодорожное кольцо для электричек

Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев заявил, что город рассматривает возможность создания кольцевой железнодорожной линии. Согласно информации РБК, Ддля этого потребуется строительство тоннеля, связывающего Балтийский и Финляндский вокзалы.
В соответствии с проектом Концепции развития Петербургского железнодорожного узла, большая часть кольцевой линии будет проходить по уже существующим путям. Маршрут будет начинаться от Финляндского вокзала, затем следовать на север через станции Кушелевка и Пискаревка до Ладожского вокзала и дальше через Волковскую до Балтийского вокзала. Планируется создание подземного семикилометрового тоннеля, который соединит станции метро "Балтийская" и "Площадь Ленина".
Валентин Енокаев считает, что реализация подобного проекта, аналогичного Московскому центральному кольцу, в Санкт-Петербурге является довольно целесообразной. Несмотря на то, что кольцо охватит лишь небольшую часть города, в комитете по транспорту уверены, что оно будет востребовано среди горожан.
Ранее был запущен проект тактового движения пригородных электропоездов из Санкт-Петербурга в Ораниенбаум и Красное Село. По итогам первого квартала 2024 года тактовые электрички перевезли более семи млн пассажиров.
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Фото: Piter.TV
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