Первый туристический вагон из Петербурга в Гатчину отправится 5 мая

Туристические вагоны будут курсировать раз в месяц.

В воскресенье, 5 мая, туристический вагон отправится из Петербурга в Гатчину. Это будет первая поездка этого сезона. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Туристические вагоны будут курсировать раз в месяц. Поездки запланированы на 5 мая, 9 июня, 14 июля, 11 августа. Отмечается, что туристический вагон входит в состав электрички №9329 "Стандарт". Поезд отправляется с Балтийского вокзала в 10:55. Состав прибудет в Гатчину в 11:56.

Экскурсиoннoе сoпрoвoждение oрганизуется с привлечением гидoв в пoследнем вагoне. Пoмимo билета на электрoпoезд пассажиру неoбхoдимo приoбрести услугу экскурсии. Экскурсoвoд расскажет oб интересных фактах из истoрии населенных пунктoв, через кoтoрые прoхoдит маршрут следoвания пoезда. Пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании

Записаться на экскурсию можно за 10 дней до поездки. Билеты продают в 8 и 9 кассах Балтийского вокзала.

Ранее мы писали, что в Петербурге планируют построить железнодорожное кольцо для электричек.

Фото: Telegram / СПб-Главный