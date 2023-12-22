Инструктор Шрамков рассказал о преимуществах кулона экстренной помощи

Он подчеркнул, что с с точки зрения предотвращения самого нападения устройство ничем не поможет.

Инструктор курсов самообороны Максим Шрамков рассказал о преимуществах кулона и приложения экстренной помощи. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, такой гаджет может пригодиться в случае похищения человека, поскольку кулон способен передать координаты похищенного. Он подчеркнул, что с с точки зрения предотвращения самого нападения устройство ничем не поможет. Также Шрамков добавил, что в последнее время жители России "расслабились" из-за количества камер наблюдения и правоохранителей на улицах. Инструктор призвал людей поддерживать себя в хорошей физической форме.

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Фото: Piter.tv