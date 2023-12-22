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Синоптик Шувалов рассказал о теплой погоде в Москве на выходных
Сегодня, 14:14
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Синоптик Шувалов рассказал о теплой погоде в Москве на выходных

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По словам эксперта, начало текущей недели в столице будет прохладным.

Синоптик Александр Шувалов рассказал о теплой погоде в Москве на выходных. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, начало текущей недели в столице будет прохладным. Шувалов уточнил, кто ко вторнику температура упадет до +12 градусов, а в четверг ожидаются кратковременные дожди. Синоптик отметил ,что в субботу стоит ожидать повышенное атмосферное давление.

Ранее аллерголог Шабалина посоветовала россиянам разумно тренировать иммунитет для предотвращения аллергии.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, москва, погода, потепление, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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