Синоптик Шувалов рассказал о теплой погоде в Москве на выходных

По словам эксперта, начало текущей недели в столице будет прохладным.

Синоптик Александр Шувалов рассказал о теплой погоде в Москве на выходных. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, начало текущей недели в столице будет прохладным. Шувалов уточнил, кто ко вторнику температура упадет до +12 градусов, а в четверг ожидаются кратковременные дожди. Синоптик отметил ,что в субботу стоит ожидать повышенное атмосферное давление.

Ранее аллерголог Шабалина посоветовала россиянам разумно тренировать иммунитет для предотвращения аллергии.

Фото: Piter.tv