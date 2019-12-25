В Петербурге корпуса Педиатрического университета хотят защитить от беспилотников

Педиатрический университет в Петербурге готовит проект защиты зданий от дронов.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет объявил тендер на проектирование инженерных сооружений для защиты корпусов от беспилотников. Начальная стоимость контракта составляет 749,8 тыс. рублей. Информация о закупке появилась на портале госзакупок 13 октября.

Защитные системы планируют предусмотреть для зданий университета на Литовской улице и улице Александра Матросова. Согласно условиям конкурса, проектирование необходимо завершить до 31 декабря 2026 года. Подать заявки участники могут до 29 октября.

Техническое задание требует соблюдать свод правил, устанавливающий требования к защитным ограждающим конструкциям от беспилотных летательных аппаратов. В документе перечислены различные варианты инженерной защиты, в том числе защитные экраны, улавливающие сетки из проволоки, сварных и композитных материалов, тросовые и вантовые системы, а также многоконтурные конструкции.

Ранее на Piter.TV: вторая группа крови оказалась самой востребованной в Петербурге.

Фото: Piter.TV