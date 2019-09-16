До конца недели в Петербурге будет холодно и дождливо

В ближайшие дни в Петербурге сохранится холодная и дождливая погода. Об этом заявил профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин в интервью "Петербургскому дневнику".
В настоящий момент город на Неве находится во власти циклона, который принес с собой дожди, ветер и осеннюю прохладу. Холодно и сыро будет до выходных. В субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, выглянет солнце, однако теплее не станет. Воздух прогреется до плюс 10-11 градусов.
Синоптик спрогнозировал улучшение погоды со следующей недели. В понедельник, 23 сентября, ожидается до плюс 16 градусов, в среду, 25 сентября, до плюс 18.
Ранее мы писали, что петербуржцы похвастались в сети щедрым грибным уловом.
Фото: pixabay.com
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