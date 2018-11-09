  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы похвастались в сети щедрым грибным уловом
Сегодня, 6:41
551
Alena_Zinovieva

Петербуржцы похвастались в сети щедрым грибным уловом

0 0

Любителям "тихой охоты" удалось собрать целые корзинки грибов и ягод.

В воскресенье, 15 сентября, любители так называемой "тихой охоты" отправились в лес за грибами и ягодами. Не смотря на дождь и ветер, им удалось собрать щедрый урожай. В сети появились фотографии из леса.

Грибники отметили, что в Петербурге и Ленобласти стало больше подберезовиков и подосиновиков. Кроме того, в некоторых местах можно собрать целую корзину лисичек и белых грибов. Также пользователей интернета порадовало, что практически все собранные ими грибы оказались не червивыми.

Ранее мы публиковали список грибных мест в Петербурге и Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб

Теги: грибные места, грибы, тихая охота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии