Петербуржцы похвастались в сети щедрым грибным уловом

Любителям "тихой охоты" удалось собрать целые корзинки грибов и ягод.

В воскресенье, 15 сентября, любители так называемой "тихой охоты" отправились в лес за грибами и ягодами. Не смотря на дождь и ветер, им удалось собрать щедрый урожай. В сети появились фотографии из леса.

Грибники отметили, что в Петербурге и Ленобласти стало больше подберезовиков и подосиновиков. Кроме того, в некоторых местах можно собрать целую корзину лисичек и белых грибов. Также пользователей интернета порадовало, что практически все собранные ими грибы оказались не червивыми.

Ранее мы публиковали список грибных мест в Петербурге и Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб