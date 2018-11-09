Эксперты рассказали о грибных местах в Петербурге и Ленобласти

Всего в лесах города и области можно найти более ста видов съедобных грибов.

Эксперты рассказали любителям "тихой охоты", где в Петербурге и его окрестностях водятся грибы. Всего в лесах города и Ленобласти насчитывается более ста видов съедобных грибов. В период засухи они растут в основном в смешанных лесах, а после осадков появляются и в боровых лесах в Выборгском, Приозерском, частично Ломоносовском и Кингисеппском районах. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В боровых лесах растут так называемые благородные грибы. Это боровики, белые, подберезовики. Опята и другие грибы можно найти в смешанных лесах.

Как рассказал член Санкт-Петербургского микологического общества и объединения "Грибы и грибники Санкт-Петербурга" Антон Трофимов, в этом году грибов будет меньше, чем в прошлом. Однако точно сказать, насколько будет богатым грибной сезон, можно только в сентябре.

Доктор биологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова Анатолий Грязькин рассказал, где именно нужно искать те или иные грибы. Он заявил, что колосовики (вкусные и съедобные грибы, в их числе белые) растут на Карельском перешейке. Солоновики можно найти в сыролесье, березовых или осиновых лесах. А вот в ольшаниках грибы найти сложно - их там обычно не бывает.

Грибные места в СПб и Ленобласти

Ранее мы писали, что Москва и Петербург стали столицами российского грибособирательства.

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