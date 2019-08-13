Москва и Петербург стали столицами российского грибособирательства

В этих городах проживает 47 % заядлых грибников.

Специалисты ВЦИОМ провели опрос и узнали, в каких городах любят больше всего собирать грибы и ягоды. Грибными столицами России оказались Москва и Петербург. В этих городах проживают 47 % заядлых грибников. Такие данные приведены на официальном сайте организации.

По результатам исследования собирательством занимается почти половина россиян (48 %). При этом мужчины занимаются сбором чаще, чем женщины. К 60 годам интерес к этому занятию падает.

В больше чем в половине случаев россияне охотятся за белыми грибами. Также грибников интересуют подберезовики и подосиновики. Замыкают топ самых популярных грибных сортов маслята, грузди и лисички.

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Видео: YouTube / Gordon Ramsay