Эксперты дали советы по выбору вареной колбасы

Для начала нужно посмотреть, при каких условиях в магазине хранится колбаса.

В Роскачестве рассказали о правилах выбора качественной колбасы по ГОСТу. Об этом сообщили на сайте организации.

Для начала нужно посмотреть, при каких условиях в магазине хранится колбаса. Температура в холодильнике должна колебаться от ноля до шести градусов включительно. Что касается самого продукта, то колбаса должна быть упругой, иметь розовый цвет или светло-розовый цвет. На этикетке должны быть прописаны состав, срок годности, пищевая ценность и дата изготовления.

Если в составе встретились растительные белки, клетчатка, крахмал или мясо курицы, то это не самый качественный продукт. По ГОСТу, в составе колбасы могут содержаться Е250, Е300, Е301, Е304, Е306, Е331, Е262, Е325, Е326, Е330, Е339, Е451, Е450, Е452 и Е621. А вот Е120, Е252, Е536 не самые лучшие добавки.

Ранее диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание.

Видео: YouTube/ CBS Foodtech