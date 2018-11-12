Диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание

Для начала, диетологи советуют отказаться от продуктов из переработанного мяса (колбаса, сосиски).

Американские специалисты дали ряд диетических рекомендаций для тех, кто хочет постепенно перейти на правильное питание. Советы ученые опубликовали на Medicalxpress.

Для начала, диетологи советуют отказаться от продуктов из переработанного мяса (колбаса, сосиски), хотя бы раз в неделю вместо красного мяса есть фасоль. Они схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов, но фасоль гораздо полезнее для фигуры.

Для уменьшения количества соли стоит заменить обычные консервированные овощи и супы на консервы с низким содержанием натрия.

Врачи советуют заменить сливочное масло оливковым, белый хлеб цельнозерновым, молоко жирностью 2% на 1%. Вместо чипсов – попкорн, вместо пиццы пепперони - овощная пицца, вместо сливок в кофе – молочная пена.

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