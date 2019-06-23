Елена Малышева рассказала о преимуществе питания над спортом

По словам врача и телеведущей, залог успеха кроется в правильном питании.

Елена Малышева рассказала о самом эффективном способе избавиться от лишнего веса. По словам телеведущей, залог успеха не в тренировках, а в питании.

Малышева заявила, что полные люди не всегда имеют возможность полноценно выполнять физические упражнения. Так как изменение порций еды сложно достижимо, телеведущая советует снизить число потребляемых калорий. Правильная диета, по ее мнению, должна сочетать большое количество овощей и зелени

Также в ней могут присутствовать морепродукты, оливковое масло и небольшое количество красного мяса. Белковые и безуглеводные диеты, по ее словам, низкоэффективны, так как сброшенные килограммы быстро возвращаются.

Напомним, ранее Piter.TV писал, что зрители раскритиковали эфир Малышевой о "кретинах".

Видео: Instagram / malysheva.live