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Alena_Zinovieva
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Зрители раскритиковали эфир Малышевой о "кретинах"

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В частности, свои претензии высказали представители ассоциации "Аутизм — регионы".

Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала. На этот раз она пыталась объяснить причины появления ментальных нарушений у людей, используя формулировки "Откуда берутся кретины?" и "Мой ребенок — идиот".

Претензии к Малышевой, в частности, предъявили представители ассоциации "Аутизм — регионы". В своем Facebook они заявили, что использование "подобной стигматизирующей лексики" недопустимо. По мнению ассоциации, это является унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями.

Представители движения собираются направить письмо руководству Первого канала, в котором потребуют разъяснить позицию телеведущей в отношении людей с нарушениями интеллекта и их близких.

Ранее врач-остеопат из Петербурга потребовал извинений от Елены Малышевой.

Видео: Instagram / malysheva.live

Теги: елена малышева, жить здорово, скандал
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 6 )

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Аноним
Сегодня 10:10

Раз так бурно отреагировали, неужели и в самом деле так много кретинов???))))) Давайте смотреть на мир трезво и называть вещи своими именами!!! Допустим, если человек - наркоман, его так и называют - наркоман!, а не употребляют какие-то там медицинские термины!)))

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:29

Сравнили наркомана, и ребёнка с рождения больного  . Вот Вы точно идиот 

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Тимофеева Регина ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:30

Сравнили наркомана, и ребёнка с рождения больного  . Вот Вы точно идиот 

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Аноним ответ на комментарий Тимофеева Регина
Сегодня 16:16

А что изменится,если назавут не критин,а даун по научному? Все прекрасно понимают что дурак либо стал им,либо родили дурачком.Что в этом такого? Просто смириться и жить дальше,а тут начинают судиться и т.д.

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Аноним ответ на комментарий Тимофеева Регина
Сегодня 11:00

Тимофеева Регина, вы дура совсем??? Покажите, где  сравнение??? Про слово (подчёркиваю - СЛОВО)  - это пример, а не сравнение!!!

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Аноним
Сегодня 14:26

каковы высказывания такова Малышева и ее культура

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