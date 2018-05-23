Зрители раскритиковали эфир Малышевой о "кретинах"

В частности, свои претензии высказали представители ассоциации "Аутизм — регионы".

Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала. На этот раз она пыталась объяснить причины появления ментальных нарушений у людей, используя формулировки "Откуда берутся кретины?" и "Мой ребенок — идиот".

Претензии к Малышевой, в частности, предъявили представители ассоциации "Аутизм — регионы". В своем Facebook они заявили, что использование "подобной стигматизирующей лексики" недопустимо. По мнению ассоциации, это является унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями.

Представители движения собираются направить письмо руководству Первого канала, в котором потребуют разъяснить позицию телеведущей в отношении людей с нарушениями интеллекта и их близких.

Ранее врач-остеопат из Петербурга потребовал извинений от Елены Малышевой.

Видео: Instagram / malysheva.live