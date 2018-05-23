Зрители раскритиковали эфир Малышевой о "кретинах"

Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала. На этот раз она пыталась объяснить причины появления ментальных нарушений у людей, используя формулировки "Откуда берутся кретины?" и "Мой ребенок — идиот".
Претензии к Малышевой, в частности, предъявили представители ассоциации "Аутизм — регионы". В своем Facebook они заявили, что использование "подобной стигматизирующей лексики" недопустимо. По мнению ассоциации, это является унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями.
Представители движения собираются направить письмо руководству Первого канала, в котором потребуют разъяснить позицию телеведущей в отношении людей с нарушениями интеллекта и их близких.
Ранее врач-остеопат из Петербурга потребовал извинений от Елены Малышевой.
Видео: Instagram / malysheva.live
Обсуждение ( 6 )
Раз так бурно отреагировали, неужели и в самом деле так много кретинов???))))) Давайте смотреть на мир трезво и называть вещи своими именами!!! Допустим, если человек - наркоман, его так и называют - наркоман!, а не употребляют какие-то там медицинские термины!)))
Сравнили наркомана, и ребёнка с рождения больного . Вот Вы точно идиот
Сравнили наркомана, и ребёнка с рождения больного . Вот Вы точно идиот
А что изменится,если назавут не критин,а даун по научному? Все прекрасно понимают что дурак либо стал им,либо родили дурачком.Что в этом такого? Просто смириться и жить дальше,а тут начинают судиться и т.д.
Тимофеева Регина, вы дура совсем??? Покажите, где сравнение??? Про слово (подчёркиваю - СЛОВО) - это пример, а не сравнение!!!
каковы высказывания такова Малышева и ее культура