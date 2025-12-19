Высмеявший доходы педагогов петербуржец продолжит учиться в своей школе

Петербургского школьника после скандала с учителем оставили на очном обучении.

Шестиклассника из Санкт-Петербурга, ставшего участником конфликта с преподавателем из-за высказываний о зарплатах учителей, не стали переводить на домашнее обучение.

Школьник, обучающийся в школе № 506 Санкт-Петербурга, продолжит посещать занятия в обычном режиме. По данным 78.ru, решение о переводе ребенка на домашнее обучение принято не было, конфликт между учеником и педагогом урегулирован.

Инцидент произошел в середине января. Поводом для конфликта стало сочинение, за которое шестиклассник получил оценку 2/2. После объявления результата ученик допустил резкое высказывание в адрес учителя, связанное с уровнем заработной платы педагогов. В администрации учебного заведения сообщили, что после произошедшего с учеником была проведена разъяснительная беседа. Школьник публично принес извинения преподавателю и объяснил случившееся эмоциональной несдержанностью.

В результате стороны пришли к примирению, дисциплинарные меры, связанные с изменением формы обучения, к учащемуся применяться не стали.

Ранее петербургский школьник извинился перед учительницей после скандального оскорбления.

Фото: Piter.TV