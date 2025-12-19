Петербургский школьник оскорбил учителя сравнением зарплаты с половым органом

В школе Петербурга ученик устроил скандал из-за двойки и обругал педагога.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором ученик одной из школ Санкт-Петербурга публично оскорбляет учителя, используя нецензурную лексику и сравнивая доход педагога с мужским половым органом. Источником информации является видеозапись, распространившаяся в интернете.

Конфликт произошёл во время урока после того, как педагог выставил ученику неудовлетворительную оценку. Школьник обратился к учителю с агрессивной речью в присутствии всего класса. На записи слышно, как подросток задаёт риторический вопрос "Вы чего-то в жизни добились?". Далее он утверждает "А у вас зарплата меньше, чем моя пиписька".

Педагог на кадрах видео не предпринимает активных действий для пресечения оскорблений. Реакция части одноклассников выразилась в смехе. Продолжение инцидента и его итоги в опубликованном фрагменте не показаны. Общественная реакция в сети разделилась. Часть пользователей осудила поведение ученика, другие отметили проблему низкого уровня оплаты труда учителей.

Информация о возможных проверках со стороны руководства учебного заведения, полиции или органов опеки в публичном доступе на текущий момент отсутствует. Ранее уже фиксировались случаи конфликтов между учениками и педагогами из-за оценок.

Фото: Piter.TV