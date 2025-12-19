Петербургский школьник извинился перед учительницей после скандального оскорбления

Ученик объяснил свой поступок вспышкой гнева после разговора об оценке.

Ученик одной из школ Санкт-Петербурга, публично оскорбивший учительницу, принёс ей свои извинения, объяснив инцидент вспышкой эмоций после конфликта из-за оценки. Об этом сообщает региональное издание 78.ru.

По словам шестиклассника, конфликт начался с его вопроса о причине низкой оценки. На это, по его версии, педагог ответила, что это его не должно волновать. После повторной попытки выяснить ситуацию, по утверждению школьника, учительница проявила агрессию. После этого он не сдержался и высказался о размере её заработной платы.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подросток сравнивал зарплату педагога с мужским половым органом и заявлял, что она ничего не добилась в жизни. Отец школьника сообщил, что сыну порекомендовали перейти на домашнее обучение. По мнению родителей, на индивидуальных занятиях ребёнок лучше концентрируется.

Фото: Piter.TV