Врач-остеопат из Петербурга потребовал извинений от Елены Малышевой

Мужчина написал письмо Константину Эрнсту, в котором потребовал отреагировать на распространение лживой информации в программе "Жить здорово!".

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов написал письмо генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, в котором потребовал извинений от ведущей программы "Жить здорово!" Елены Малышевой. Медик опубликовал документ на своей странице в Facebook.

Врача возмутило то, что в выпуске за 29 марта ведущие Елена Малышева и Дмитрий Шубин говорят об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.

Прошу Вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным. Дмитрий Мохов

По словам специалиста, ведущие продемонстрировали свою "крайнюю некомпетентность" и ввели в заблуждение сотни тысяч людей. Он добавил, что остеопатия развивается в России с 1994 года, а с 2012 перешла под государственное регулирование.

В заключении Мохов потребовал опровергнуть слова Малышевой в эфире программы и принести всем остеопатам извинения за подмоченную репутацию.

Телеведущая ответила на письмо обвинителя в Instagram. Малышева написала, что относится к термину "остеопат" крайне осторожно. Она отметила, что в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача. При этом специалисты, у которых есть медицинское образование, заслуживают большого уважения.

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Фото: ВКонтакте / Здоровье и Жить Здорово с Еленой Малышевой