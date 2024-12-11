Елена Малышева рассказала, почему блокаду Ленинграда важно было признать геноцидом

Член Общественной палаты России поведала об опыте организации выставки в память о жертве ленинградцев в стране и за рубежом.

Член Общественной палаты РФ Елена Малышева посетила Санкт-Петербург в канун празднования 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она рассказала о том, как организовывала выставку в память о блокаде в Нью-Йорке и уроках прошлого, – "Петербургский дневник".

Елена Малышева отметила, что хотя она напрямую и не связана с Ленинградом и живет в Москве, День снятия блокады значим для нее, поскольку касается истории ее семьи. В годы Великой Отечественной войны в Ленинграде оказался ее дед. Он погиб на Ленинградском фронте в марте 1945 года.

Руководитель Национального центра исторической памяти также рассказала, что к 81-й годовщине освобождения Ленинграда готовился не только Петербург. В связи с этим на пресс-конференции на открытии тематической выставки выступят представители регионов. На самой же экспозиции будут представлены фотографии из архивов Ярослава, Сибири, Перми и других регионов.

Блокада Ленинграда – это не локальная история одного города, а та история, которая объединяет все регионы страны. Именно на этом мы ставим главный акцент в мероприятиях к 81-й годовщине блокады. Елена Малышева, член Общественной палаты РФ

Отвечая на вопрос о трудностях в организации выставки в Америке, Елена Малышева сказала, что ключевыми проблемами стали поиск подхода к аудитории и трудности перевода.

Сложно ли было сделать ее в методологическом плане? Однозначно сложно. Нужно было учитывать и подход Запада к восприятию исторических событий. Просто рассказ о хронологии не произвел бы того впечатления, которого мы хотели достичь. Мы пошли именно по пути создания ключевых точек, мест памяти, которые давали однозначное понимание, что да, блокада – это геноцид. Елена Малышева, член Общественной палаты РФ

Необходимость всемирного признания блокады Ленинграда "геноцидом советского народа" Малышева обусловила тем, что фактически события 1941-1945 гг. были целенаправленным истреблением определенной группы населения. По мнению Елены Малышевой, признание фашистской блокады геноцидом позволяет исторической памяти сопротивляться деструктивным воздействиям извне.

Только осознавая, что нацистская Германия предприняла запланированный геноцид советского народа, можно понять все величие подвига наших солдат в освобождении мира от нацизма. Елена Малышева, член Общественной палаты РФ

Ранее на Piter.TV: детские рисунки украсили Невский в честь 81-летия снятия блокады.

Фото: Telegram / Елена Малышева