  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Детские рисунки украсили Невский в честь 81-летия снятия блокады
Сегодня, 18:40
43
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Детские рисунки украсили Невский в честь 81-летия снятия блокады

0 0

В тумбах перед Гостиным двором появилась 51 детская работа.

Тумбы на Невском проспекте ко дню празднования 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады наполнили тематическими детскими рисунками, – рассказали в пресс-службе градостроительного комитета Петербурга.

В общей сумме в новой экспозиции поместились более 50-ти работ. В тумбы также поместили хроникальные фотографии блокадного Ленинграда, которые представил Музей блокады.

Ранее на Piter.TV: ветеран ВОВ рассказала о том, как выживали в блокадном Ленинграде.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Теги: блокада ленинграда, день снятия блокады, кга, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии