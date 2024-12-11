Детские рисунки украсили Невский в честь 81-летия снятия блокады

В тумбах перед Гостиным двором появилась 51 детская работа.

Тумбы на Невском проспекте ко дню празднования 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады наполнили тематическими детскими рисунками, – рассказали в пресс-службе градостроительного комитета Петербурга.

В общей сумме в новой экспозиции поместились более 50-ти работ. В тумбы также поместили хроникальные фотографии блокадного Ленинграда, которые представил Музей блокады.

Ранее на Piter.TV: ветеран ВОВ рассказала о том, как выживали в блокадном Ленинграде.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга