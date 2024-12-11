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Ветеран ВОВ рассказала о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Сегодня, 17:01
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Ветеран ВОВ рассказала о том, как выживали в блокадном Ленинграде

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Когда война началась, Нине Чернядьевой было 25 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны Нина Чернядьева, которой 109 лет, рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" о том, как выживали в блокадном Ленинграде. 

Когда война началась, Нине Чернядьевой было 25 лет. В тот момент она отдыхала в Калининской области. Муж, будто чувствуя беду, уговорил оставить маленьких дочек в деревне с родственниками. Уже в Ленинграде супруг ждали повестки.

Мужа забрали на фронт, а саму Нину Чернядьеву отправили в госпиталь, развернутый в Педагогическом институте имени А. И. Герцена. По ее словам, работали они с коллегами много. 

Военным хлеба давали по 300 граммов. Так вот эти 300 граммов на весь день. Отрежешь и спрячешь, чтобы никто не украл хлеб. Потому что хлеб – это было все. 

Нина Чернядьева, ветеран ВОВ 

В осажденном Ленинграде Нина Чернядьева провела все 900 дней. Чудом стал концерт в Филармонии. 

Супруг погиб, молодой женщине помогала вера в Победу. 

Мы всегда жили, знали, что Россия победит. Не было такого, что "ой-ой-ой, мы будем у немцев". Мы знали, что наши победят. Все были настроены хорошо. Мы не думали, что Россия не победит. 

Нина Чернядьева, ветеран ВОВ 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге блокадные трамваи вышли в Рейс Памяти. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: блокадный ленинград, ветеран великой отечественной войны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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