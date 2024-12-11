Ветеран ВОВ рассказала о том, как выживали в блокадном Ленинграде

Когда война началась, Нине Чернядьевой было 25 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны Нина Чернядьева, которой 109 лет, рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" о том, как выживали в блокадном Ленинграде.

Когда война началась, Нине Чернядьевой было 25 лет. В тот момент она отдыхала в Калининской области. Муж, будто чувствуя беду, уговорил оставить маленьких дочек в деревне с родственниками. Уже в Ленинграде супруг ждали повестки.

Мужа забрали на фронт, а саму Нину Чернядьеву отправили в госпиталь, развернутый в Педагогическом институте имени А. И. Герцена. По ее словам, работали они с коллегами много.

Военным хлеба давали по 300 граммов. Так вот эти 300 граммов на весь день. Отрежешь и спрячешь, чтобы никто не украл хлеб. Потому что хлеб – это было все. Нина Чернядьева, ветеран ВОВ

В осажденном Ленинграде Нина Чернядьева провела все 900 дней. Чудом стал концерт в Филармонии.

Супруг погиб, молодой женщине помогала вера в Победу.

Мы всегда жили, знали, что Россия победит. Не было такого, что "ой-ой-ой, мы будем у немцев". Мы знали, что наши победят. Все были настроены хорошо. Мы не думали, что Россия не победит. Нина Чернядьева, ветеран ВОВ

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"