В Петербурге блокадные трамваи вышли в Рейс Памяти

Трамвайное движение в годы войны осуществлялось до Нарвских ворот.

Блокадные трамваи вышли в Рейс Памяти из Василеостровского трамвайного парка. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга 27 января.

Трамвайное движение в годы войны осуществлялось до Нарвских ворот, однако их с линией фронта соединяла подвозная трамвайная линия. На ней работали фронтовые трамваи, которые снабжали военных боеприпасами, а обратно вывозили раненых.

А после прорыва блокады от ворот также отправлялся поезд "Бесстрашный", состав вез рабочих на Кировский завод.

В состав колонны блокадных трамваев вошли МС-4 и ГМу №Г-67.

Подвиг ленинградских транспортников в страшные дни блокады невозможно переоценить. Благодаря их неимоверным усилиям трамвай в нашем городе работал 811 из 872 блокадных дней. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга