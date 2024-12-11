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В Петербурге блокадные трамваи вышли в Рейс Памяти
Сегодня, 16:44
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В Петербурге блокадные трамваи вышли в Рейс Памяти

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Трамвайное движение в годы войны осуществлялось до Нарвских ворот.

Блокадные трамваи вышли в Рейс Памяти из Василеостровского трамвайного парка. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга 27 января. 

Трамвайное движение в годы войны осуществлялось до Нарвских ворот, однако их с линией фронта соединяла подвозная трамвайная линия. На ней работали фронтовые трамваи, которые снабжали военных боеприпасами, а обратно вывозили раненых. 

А после прорыва блокады от ворот также отправлялся поезд "Бесстрашный", состав вез рабочих на Кировский завод. 

В состав колонны блокадных трамваев вошли МС-4 и ГМу №Г-67. 

Подвиг ленинградских транспортников в страшные дни блокады невозможно переоценить. Благодаря их неимоверным усилиям трамвай в нашем городе работал 811 из 872 блокадных дней. 

Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что небо над Петербургом озарится "Лучами Победы". 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: блокадные трамваи, комитет по транспорту
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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