Названы самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге

На самую высокую зарплату могут претендовать специалисты из сферы финансов и медицины.

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob составили рейтинг самых привлекательных предложений в Петербурге за март. К слову, больше всего денег предлагают финансовому директору. Такой специалист может получать до 250 тысяч рублей в месяц.

На втором месте в списке оказался управляющий комплексом коммерческой недвижимости. Соискатели могут претендовать на зарплату в 200 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров врач–педиатр бригады скорой медицинской помощи. Работодатели предлагают этому специалисту 150-200 тысяч рублей.

Кроме того, в топ-5 самых привлекательных вакансий в Петербурге вошли инженеры-программисты "1С" (от 150 тысяч рублей) и специалисты технической поддержки (от 120 тысяч рублей).

Ранее мы писали, что на одно рабочее место претендует по восемь петербуржцев.

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