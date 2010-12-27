Эксперты: на одно рабочее место претендует по восемь петербуржцев

Предложения трудоустройства и желания петербуржцев по работе часто не совпадают.

За январь 2019 года количество предложений от петербургских работодателей увеличилось на 17 процентов. Об этом сообщает агентство "HeadHunter Северо-Запад". Однако, по информации от специалистов, меньше конкуренция среди тех, кто хочет найти работу, не стала. За этот же период времени количество размещенных на портале анкет на трудоустройство увеличилась на 16 процентов.

На данный момент на каждую вакансию претендует в среднем по восемь человек. К такому выводу аналитики пришли, изучив 52 тысячи предложений, размещенных на сайте. Больше всего востребованы направления высшего менеджмента, государственной службы, искусства и массмедиа. Чаще всего работодателям требуются сотрудники продаж, информационных технологий и административный персонал.

Отметим, что заработная плата осталась на уровне конца 2018 года. В среднем она составляет 41 тысячу рублей.

Фото: Piter.tv