В программе Малышевой раскрыли главные причины импотенции

Герман Гандельман и Елена Малышева назвали самые частые причины снижения потенции.

Главные причины импотенции раскрыли в программе "Жить здорово!" на Первом канале. Российская телеведущая Елена Малышева и ее коллега по эфиру, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман объяснили недостаточное наполнение полового члена кровью сосудов. Они также развеяли миф о том, что основной причиной снижения потенции является прием лекарств. Гандельман пояснил зрителям, прием Бета-препаратов или мочегонных средств оказывает подобное воздействие лишь на небольшую часть пациентов. Данные медикаменты можно заменить после врачебной консультации или даже принимать их вместе со средствами для улучшения потенции.

Атеросклеротические бляшки перекрывают просвет сосудов, а если они не наполняются кровью, значит есть проблема в кровоснабжении сосудов полового члена и скоро это придет в сердце и мозг. Импотенция — предвестник инфаркта. Герман Гандельман, кардиолог

Малышева и Гандельман добавили, что на снижение потенции влияет чрезмерное употребление сахара и соли. Эти вещества повреждают стенки сосудов, что приводит к недостаточному притоку крови к половому органу. Еще одной причиной снижения потенции стало ожирение, которое связано со снижением уровня тестостерона. По словам медиков, если талия мужчины меньше 94 сантиметров, то уровень его тестостерона находится в норме, если больше 102 - низкий.

Малышева развеяла распространенные мифы о ЛОР-заболеваниях.

Фото и видео: Одноклассники / Жить здорово!