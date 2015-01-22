Мужчины Петербурга в ноябре могут обследовать здоровье бесплатно

Кроме того, консультации проведут и мальчикам 12-18 лет.

Жители Петербурга смогут бесплатно пройти обследования мужского здоровья в городских больницах. Об этом сообщили в Смольном.

В частности, 12 числа с 08:00 до 11:00 в Мариинской больнице мужчины 40-70 лет могут сдать кровь на простат-специфический антиген. Это биомаркер рака предстательной железы. А 13 и 14 ноября по результатам анализов урологи проведут консультации и дадут рекомендации. На обследование получится записаться, направив заявку на электронный адрес: callcenter@mariin.ru, в теме письма поставьте "Усабрь-2025". В заявке нужно указать ФИО, дату рождения и контактный телефон.

Кроме того, в клинико-диагностическом центре Детской городской клинической больницы №5 имени Н. Ф. Филатова мальчики 12-18 лет смогут получить консультацию уролога-андролога без направления из поликлиники. Врач проведет осмотр и УЗИ, чтобы исключить опасные патологии мужского здоровья. Прием пройдет 11 и 18 ноября с 14:00 до 16:00, а также 15 ноября с 11:00 до 13:00. Для записи позвоните по телефонам: 400-04-10 или 400-04-25.

