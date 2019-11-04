Петербуржцы смогут пройти бесплатное обследование на риск инсульта с 27 октября

В Петербурге стартует акция по раннему выявлению инсульта.

С 27 октября в Санкт-Петербурге начнется Неделя борьбы с инсультом, в рамках которой жители города смогут бесплатно пройти обследование и узнать, угрожает ли им одно из самых опасных заболеваний современности.

В течение недели петербуржцы смогут принять участие в медицинской акции "Инсульт — оцени свой риск!", организованной крупнейшими больницами Северной столицы. Проверка проводится без направления и абсолютно бесплатно, сообщили в пресс-службе Смольного.

Пройти обследование можно будет в Александровской, Покровской, Елизаветинской больницах, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, а также в больницах № 26 и № 40. Для ветеранов открыты приемы в специализированном госпитале, а в начале ноября (2–3 числа) акция пройдет и в Первом медицинском университете имени Павлова.

Фото: Piter.TV