Всего с начало работ уничтожили более 4 300 опасных находок.

Пиротехники МЧС России обследовали более 50 гектаров Курской области с августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что всего с начало работ в регионе уничтожили более 4 300 опасных находок. Специалисты обследовали жилые дома, хозяйственные пристройки и сельхозугодья в 122 населенных пунктах. Также в МЧС сообщили, что в работах задействован специальный робот. Устройство по разминированию унитчожает противопехотные мины и крупные минометные снаряды.

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Видео: МЧС России