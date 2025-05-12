Пиротехники МЧС России обследовали более 50 гектаров Курской области с августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что всего с начало работ в регионе уничтожили более 4 300 опасных находок. Специалисты обследовали жилые дома, хозяйственные пристройки и сельхозугодья в 122 населенных пунктах. Также в МЧС сообщили, что в работах задействован специальный робот. Устройство по разминированию унитчожает противопехотные мины и крупные минометные снаряды.
Ранее мы сообщали, что в Забайкалье задержали поджигателя, из-за которого сгорели 40 дач.
Видео: МЧС России
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