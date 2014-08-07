В Забайкалье задержали поджигателя, из-за которого сгорели 40 дач

Мужчина резал металл на собственном участке для установки забора, что привезло к возгоранию.

Задержан мужчина, из-за которого возник пожар, повредивший имущество на 40 дачах в кооперативе "Малиновка", расположенном около села Смоленка Читинского района Забайкальского края. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники региональной пресс-службы прокуратуры. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 168 и части 1 статьи 261 УК РФ. Речь идет об уничтожении чужой собственности по неосторожности и повреждении лесных насаждений.

Вчера прокуратура Читинского района изъяла из производства органов дознания МЧС уголовное дело, возбужденное 10 мая по факту пожара, повлекшего уничтожение и повреждение имущества граждан на не менее чем 40 участков в дачном кооперативе "Малиновка". пресс-слкжба прокуратуры Забайкалья

По предварительным данным от надзорного ведомства, пожар начал распростарняться по территории из-за 50-летнего местного жителя, который резал металл на собственном участке для установки забора. Мужчине может грозить наказание до восьми лет заключения.

Напомним, что пожароопасный сезон на территории Забайкалья власти объявили 24 марта. С 7 апреля в лесах введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля в целях привлечения дополнительных ресурсов к стабилизации обстановки был установлен режим ЧС федерального уровня. В российском регионе основными причинами лесных возгораний считаются палы сухой травы, непотушенные отдыхающими костры и прочие рукотворные факторы.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Забайкальского края