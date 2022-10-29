Прокуратура взяла на контроль восстановление дома в Приморске

После пожара жильцов всех 60 квартир попросили выехать.

Прокуратура Ленинградской области сообщила, что ситуация с пятиэтажным домом на Выборгском шоссе, 5-а в Приморске, где 27 марта произошёл взрыв бытового газа и последующий пожар, остается на особом контроле у прокурора Сергея Жуковского.

Установлено, администрация Приморского городского поселения 7 мая заключила муниципальный контракт на ремонт пострадавших квартир, который должен быть завершен до 1 октября 2025 года. Прокуратура организовала надзор за исполнением контракта. Ранее из областного бюджета на восстановление дома было выделено 200 миллионов рублей, еще 54 миллиона поступили из бюджетов Приморского поселения и Выборгского района.

Напомним, что после ЧП все 60 семей были выселены из аварийного дома. Жильцы неоднократно жаловались на неудовлетворительные условия временного размещения и задержки с выплатой компенсаций. Прокуратура продолжает мониторить ситуацию с соблюдением прав пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан подозреваемый в жестоком избиении прохожего на Меншиковском проспекте.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области