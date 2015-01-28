Задержан подозреваемый в жестоком избиении прохожего на Меншиковском проспекте

Подозреваемый находится под стражей.

В полицию Калининского района поступило сообщение о доставлении в больницу 49-летнего жителя Центрального района с открытой травмой головы в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне вечером примерно в 23:15 потерпевший был жестоко избит неизвестным возле дома 3 по Меншиковскому проспекту. Оперативники оперативно отработали все возможные версии и задержали подозреваемого – 40-летнего местного жителя.

В отношении него уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Фото: Piter.TV