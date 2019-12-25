Диспансеризацию с начала года прошли свыше 3 млн жителей Петербурга

Это 75,7% годового плана.

С начала 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 3 млн взрослых петербуржцев. Это 75,7% годового плана, сообщили 20 октября в Смольном.

Профилактические осмотры и диспансеризация – ключевой инструмент для раннего выявления и предотвращения развития серьезных заболеваний. Прежде всего, сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета. Наша задача – чтобы регулярные осмотры стали нормой для каждого. Это инвестиции в долголетие и активную жизнь. Александр Беглов, губернатор Петербурга

План профилактических мероприятий составляет 4 млн человек, что на 886 тыс. горожан больше, чем годом ранее. А план диспансеризации для детей превышает 1 млн человек.

Взрослые могут проходить медицинские осмотры в поликлинике по месту жительства, а также по месту работы или учебы.

Ранее мы рассказывали о том, что спрос на ЭКО резко увеличился в Петербурге.

Фото: Piter.TV