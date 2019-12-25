  1. Главная
Диспансеризацию с начала года прошли свыше 3 млн жителей Петербурга
Сегодня, 10:57
Это 75,7% годового плана.

С начала 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 3 млн взрослых петербуржцев. Это 75,7% годового плана, сообщили 20 октября в Смольном. 

Профилактические осмотры и диспансеризация – ключевой инструмент для раннего выявления и предотвращения развития серьезных заболеваний. Прежде всего, сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета. Наша задача – чтобы регулярные осмотры стали нормой для каждого. Это инвестиции в долголетие и активную жизнь. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

План профилактических мероприятий составляет 4 млн человек, что на 886 тыс. горожан больше, чем годом ранее. А план диспансеризации для детей превышает 1 млн человек. 

Взрослые могут проходить медицинские осмотры в поликлинике по месту жительства, а также по месту работы или учебы. 

Ранее мы рассказывали о том, что спрос на ЭКО резко увеличился в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

