В Петербурге стартовала Неделя мужского здоровья

Мероприятия в рамках данного проекта будут проходить в городе с 2025 по 2030 гг.

В Северной столице стартовали мероприятия Недели мужского здоровья. Одна из основных задач проекта – проинформировать петербуржец-мужчин о важности регулярных медосмотрах и ранней диагностики заболеваний, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Этот проект отвечает приоритетам Санкт-Петербурга по сохранению здоровья петербуржцев и поддержке социальных инициатив. Мы согласуем наши планы с новыми президентскими нацпроектами "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья". Проект, разработанный Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, призван увеличить количество мужчин, регулярно проходящих обследование и внимательно относящихся к своему здоровью. Особое внимание уделяется предупредительным мерам, которые снижают риски заболеваний и повышают качество жизни. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В рамках Недели планируется проведение двух этапов диспансеризации, нацеленных на оценку репродуктивного здоровья. Специалисты также организовали онлайн-школу "Мужское здоровье".

Запланированы дополнительные выездные акции в городских ТЦ и на предприятиях. В петербургских стационарах мужчинам будут предлагать пройти УЗИ и сдать анализы крови на предмет наличия онкомаркеров.

Ранее мы писали, что к началу сентября на проспекте Строителей в Кудрово откроют новую школу.

Фото: Piter.TV