В Петербурге стартовала Неделя мужского здоровья

В Северной столице стартовали мероприятия Недели мужского здоровья. Одна из основных задач проекта – проинформировать петербуржец-мужчин о важности регулярных медосмотрах и ранней диагностики заболеваний, – сообщают в пресс-службе городской администрации.
Этот проект отвечает приоритетам Санкт-Петербурга по сохранению здоровья петербуржцев и поддержке социальных инициатив. Мы согласуем наши планы с новыми президентскими нацпроектами "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья". Проект, разработанный Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, призван увеличить количество мужчин, регулярно проходящих обследование и внимательно относящихся к своему здоровью. Особое внимание уделяется предупредительным мерам, которые снижают риски заболеваний и повышают качество жизни.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
В рамках Недели планируется проведение двух этапов диспансеризации, нацеленных на оценку репродуктивного здоровья. Специалисты также организовали онлайн-школу "Мужское здоровье".
Запланированы дополнительные выездные акции в городских ТЦ и на предприятиях. В петербургских стационарах мужчинам будут предлагать пройти УЗИ и сдать анализы крови на предмет наличия онкомаркеров.
Ранее мы писали, что к началу сентября на проспекте Строителей в Кудрово откроют новую школу.
Фото: Piter.TV
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