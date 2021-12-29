Ведущая поговорила с отоларингологом о распространенных методах лечения заболеваний, связанных с ушами, горлом и носом.

Российская телеведущая и врач Елена Малышева развеяла распространенные мифы о ЛОР-заболеваниях. Ролик доступен в собственном Telegram-канале. Доктор взяла интервью у специалиста-отоларинголога Дмитрия Горина. Медик заметил, что одним из распространенных заблуждений является боль в горле. Он добавил, что боль в горле не всегда вызвана ангиной. Она также может быть симптомом вирусного заболевания, следствием заброса кислоты из желудка (рефлюкса).

От мороженого может немножко запершить горло, если задняя стенка уже воспаленная из-за бактериальной или вирусной инфекции. Если задняя стенка нормальная, будет першить максимум две минуты. Дмитрий Горин, ЛОР-врач

Также медики предостерегли россиян от частого использования ватных палочек для чистки ушей. При данном способе очистки, ушная сера глубоко заталкивается и утрамбовывается в ухе. Горин и Малышева подчеркнули, что информация о том, что промывание морской водой помогает при заложенности носа - правдивая. Отоларинголог заметил, что эту воду лучше использовать, чем физиологический раствор, так как она дополнительно убирает воспаление и отек. Медики рекомендуют применять данную процедуру при простуде.

Елена Малышева перечислила три продукта для борьбы со старением.

Фото и видео: Telegram / Malysheva/Live