В программе Малышевой перечислили лучшие закуски под алкоголь

Врачи рассказали о топе продуктов, которые уменьшат уровень токсинов после употребления алкоголя.

Ведйщий телевизионной программы "Первого канала" "Жить здорово!" перечислили зрителям лучшие закуски, которые подходят при употреблении алкоголя. Врач-терапевт Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов отметили, что полезным не будет употребление соленых грибов, сала или огурцов. В качестве закуски подойдет лимон, так как его кислота уменьшает всасывание алкогольных напитков. Дополнительно лимонная кислота нейтрализует токсины, которые попадают в кровь человека.

Следующим в списке оказался черный горький шоколад. Андрей Продеус уточнил, что этот продукт богат витамином В3 (ниацином). За счет работы данного вещества происходит обезвреживание и нейтрализация токсинов. Доктор Коновалов отметил, что польза буудет и от употребления вместе с алкоголем стакана воды. Речь идет о том, чтобы на каждую дозу спиртного выпивать по стакану с водой. Таким образом получится сократить уровень обезвоживания, что и является причиной головной боли. Также этот метод позволит уменьшить похмельный синдром. Дополнительно вода снижает количество выпитого, поможет человеку "закончить вечер на своих ногах".

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