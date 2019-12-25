Глава СПЧ объяснил, с какими проблемами столкнулись люди после распада страны.

У жителей Советского Союза в свое время сформировалось восторженное и ложное представление о том, как живут европейские и американские граждане. Соответствующее мнение в интервью для телеканала RT высказал глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев. Эксперт пояснил, что разрушение советской власти привело к колоссальным трагедиям для десятков миллионов людей.

В 1980-х годах у нас, конечно, сформировалось восторженное, ложное, искажённое представление о том, как живут люди в Европе или в Америке. "100 сортов колбасы". Валерий Фадеев, глава СПЧ России

Глава СПЧ считает, что "право человека на 100 сортов колбасы" не должно вести к разрушению самого государства. В результате после распада у граждан не было якобы ни образования, ни прав, ни работы, ни продуктов. Валерий Фадеев добавил, что колбаса в стране появилась позже, через некоторое время, так как завезти ее властям проще всего. Однако выстраивать остальные институты является непростой задачей для правительства.

Глава СПЧ заявил, что попытка отключить VPN сломает систему интернета.

Фото: pxhere.com