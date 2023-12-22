Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 26 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер рассказал о том, что бойцы сорвали попытки усиления противником передовых позиций Вооруженных сил Украины вблизи у Урожайного и Старомайорского, расположенных на территории Донецкой народной республики.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Урожайного и Старомайорского. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Военнослужащий добавил, что в течение последних суток уничтожены бронетранспортер М113 американского производства, буксируемая гаубица FH-70, четыре единицы автомобильной техники, пять пунктов боепитания и дрон самолетного типа.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России