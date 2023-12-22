Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики поразили позиции украинских войск. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В военном ведомстве отметили, что экипажи вернулись на аэродром вылета после того, как получили подтверждение от разведки об уничтожении целей.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".
Видео: Минобороны России
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