Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики поразили позиции украинских войск. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В военном ведомстве отметили, что экипажи вернулись на аэродром вылета после того, как получили подтверждение от разведки об уничтожении целей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России