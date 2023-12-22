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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

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Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики поразили позиции украинских войск. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В военном ведомстве отметили, что экипажи вернулись на аэродром вылета после того, как получили подтверждение от разведки об уничтожении целей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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