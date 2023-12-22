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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

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В результате одного из последних действий расчеты уничтожили очередные опорные пункты противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских войск. Боевые действия ведутся в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. В результате одного из последних действий расчеты уничтожили очередные опорные пункты противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Поднос".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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