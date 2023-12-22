Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

В результате одного из последних действий расчеты уничтожили очередные опорные пункты противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских войск. Боевые действия ведутся в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. В результате одного из последних действий расчеты уничтожили очередные опорные пункты противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Поднос".

Видео: Минобороны России