В Пушкине летом стартует строительство индустриального парка за 15 млрд рублей

Общая площадь комплекса – 60 тыс. "квадратов", полностью его построят в 2028 году.

Девелопер "Факт.Пром", входящий в ГК "Факт", летом 2024 года начнет строительство индустриального парка "Киевское-95" в Пушкинском районе Петербурга. Об этом 25 апреля пишет издание "Ведомости".

Летом застройщик займется первым из шести корпусов комплекса зданий формата light industrial (помещения для легких производств). Его площадь составит 6,8 тыс. "квадратов", ввод в эксплуатацию планируется на II квартал 2025 года.

Общая площадь комплекса – 60 тыс. "квадратов", полностью его построят в 2028 году. Парк появится на первой линии Киевского шоссе. В нем смогут разместиться компании из любых отраслей, кроме пищевого производства. Резиденты уже приобрели участки суммарно на 10 га и проектируют здания на 30 тыс. "квадратов".

Объем инвестиций в проект приравнивается к 15 млрд рублей. Из них 3 млрд рублей – собственные средства компании, остальное – вложения будущих резидентов.

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Фото: пресс-служба ГК "Факт"