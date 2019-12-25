В Ленобласти появится индустриальный парк

Регион заключил соответствующее соглашение Петербургского международного экономического форума.

В 2022 году 47-ой регион заключил ряд соглашений по созданию инвестиционных проектов. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме было принято решение о создании индустриального парка ХК "Сити 78" на Мурманском шоссе.

Парк будет находиться в 11-ти км от КАД. На его территории расположат 75 тыс. кв. м. складских и производственных помещений классов B и C. На данный момент происходит обустройство дорожной сети. Оно будет проходить до 2023 года.

Новая промышленная территория призвана поддержать организации, которые задействованы в программах импортозамещения.

Ранее мы сообщили о том, что новостройки вместо аварийного жилья ввели в Тихвине, Ивангороде и Луге.

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