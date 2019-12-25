Новостройки вместо аварийного жилья ввели в Тихвине, Ивангороде и Луге

Ключи от новых квартир вручат примерно 400 семьям в Ленобласти.

В Тихвине, Ивангороде и Луге введены в эксплуатацию 4 новостройки в рамках программы расселения аварийного жилья. Ключи от квартир с отделкой "под ключ" вручат примерно 400 семьям, приживающим на территории Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба строительного комитета 47-ого региона.

Во дворах новых домов предусмотрели необходимую жильцам инфраструктуру – детские и спортивные площадки, места для парковок. Кроме того, на первых этажах разместили специальные квартиры для маломобильных групп населения.

Добавим, что дома в трёх городах Ленобласти были введены по заказу регионального комитета по строительству. Застройкой занимались Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования и подрядчик "Строитель 47".

Ранее мы сообщили о том, что в дома поселка Воскресенское Ленобласти пришёл газ.

Фото: строительный комитет Ленобласти