В дома поселка Воскресенское Ленобласти пришёл газ

Сети до границы земельного участка заявителя протянули бесплатно по программе догазификации. А приобретение части газового оборудования и работы в доме прошли с использованием субсидии из областного бюджета.

В Ленобласти 26 декабря голубое топливо пришло в дома поселка Воскресенское Гатчинского района. В подключении дома семьи Калинкиных приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Сети до границы земельного участка заявителя протянули бесплатно по программе догазификации. А приобретение части газового оборудования и работы в доме прошли с использованием субсидии из областного бюджета.

Семья Калинкиных переехала в Воскресенское почти 15 лет назад. Раньше дом отапливали углем и дровами, затраты в отопительный сезон составляли 45-48 тысяч рублей. Теперь благодаря газу они составят около 3 тысяч рублей в месяц. Работы прошли с использованием субсидии из бюджета Ленинградской области – она составила 200 тысяч руб.

Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам. Для пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда сумма составляет 200 тысяч рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года – 180 тыс. руб. Из этой суммы 60 тысяч рублей можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Фото и видео: администрация Ленобласти